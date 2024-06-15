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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартаку» предлагали хавбека «Аякса» Бергвейна. Красно-белые отказались из-за цены в 25 млн евро и состояния игрока (Legalbet)

Как стало известно Legalbet, нидерландское агентство Muy Munero, занимавшееся переходами Гуса Тила и Манфреда Угальде в Россию, в зимнее и летнее трансферные окна предлагало полузащитника «Аякса» красно-белым.

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