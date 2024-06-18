Полицейские задержали в Челябинске жителя Южно-Сахалинска, который более 26 лет скрывался от суда

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Челябинске при содействии коллег из местной городской полиции около дома по улице Турбинной был задержан уроженец сахалинского города Макарова 1970 года рождения, который 26 лет находился в розыске.