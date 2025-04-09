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Царьград

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Компенсации в 19 млн рублей: 40 жителей Каховского округа получили выплаты

Компенсации в 19 млн рублей: 40 жителей Каховского округа получили выплаты

В Каховском округе Херсонской области с начала 2025 года 40 жителей получили компенсации на сумму 19,5 млн рублей за жилье, пострадавшее от обстрелов.

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