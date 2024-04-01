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CBS: спецслужбы РФ могут быть причастны к «гаванскому синдрому» у дипломатов США

CBS: спецслужбы РФ могут быть причастны к «гаванскому синдрому» у дипломатов США

Телеканал CBS News заявил, что у США имеются улики, свидетельствующие о связи российских спецслужб со случаями так называемого «гаванского синдрома», от которого страдали американские дипломаты, испытывая непонятную тошноту и головную боль.

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Комментарии
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Артур Будаев
Даже, если не мы, придётся съесть
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