CBS: спецслужбы РФ могут быть причастны к «гаванскому синдрому» у дипломатов США

Телеканал CBS News заявил, что у США имеются улики, свидетельствующие о связи российских спецслужб со случаями так называемого «гаванского синдрома», от которого страдали американские дипломаты, испытывая непонятную тошноту и головную боль.
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