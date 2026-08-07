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Лютова о кумирах: «Для меня Серена – настоящая королева тенниса»

16-летняя Кристина Лютова рассказала, что хотела бы улучшить в своей игре. На прошлой неделе россиянка выиграла WTA 250 в Мемфисе.

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