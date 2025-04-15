В Петербурге пенсионерке, получившей травму в ПВЗ, выплатили 275 тысяч рублей

Судебные тяжбы затянулись почти на три года Поход в пункт самовывоза закончился для 62-летней покупательницы переломом руки и долгими судебными тяжбами, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.