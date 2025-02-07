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Царьград

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Замминистра финансов Ростовской области решили допросить по делу её начальницы

Замминистра финансов Ростовской области решили допросить по делу её начальницы

Сама министр финансов региона Лилия Федотова до этого была задержана правоохранителями прямо на парковке областного правительства.

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