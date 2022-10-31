Живая Кубань

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В Сочи сегодня пройдут переговоры президента Азербайджана и премьера Армении

В Сочи сегодня пройдут переговоры президента Азербайджана и премьера Армении

В Сочи сегодня пройдут переговоры президента Азербайджана и премьера АрменииВ понедельник 31 октября в Сочи президент России Владимир Путин соберет за столом переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.

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