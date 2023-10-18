Отменили ли в Новосибирске концерт Дианы Арбениной?

Ранее жители и активисты призвали отменить выступление Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». В Новосибирске прозвучали призывы отменить выступление певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии