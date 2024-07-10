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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прыгунья на батуте Анжела Бладцева прилетит на Олимпиаду в Париж 29 июля

Об этом сообщила личный тренер спортсменки Елена Федоренчик. Соревнования в женских прыжках на батуте на Играх в Париже запланированы на 2 августа.

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