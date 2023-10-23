Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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8 правил использования чёрного цвета в маленькой квартире

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Существует стереотип, что черный цвет в интерьере маленькой квартиры является недопустимым. Действительно, у него нет таких полезных свойств, как у светлых оттенков, однако черный цвет отличается шармом, драматичностью и глубиной – изюминками, которых порой так не хватает некоторым квартирам.

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