8 правил использования чёрного цвета в маленькой квартире

Существует стереотип, что черный цвет в интерьере маленькой квартиры является недопустимым. Действительно, у него нет таких полезных свойств, как у светлых оттенков, однако черный цвет отличается шармом, драматичностью и глубиной – изюминками, которых порой так не хватает некоторым квартирам.