«Химера»: Фантастическая тварь

Гениальный триллер от режиссера «Куба» об ученых и всех их чудовищах Два чудо-биолога Клайв (Эдриен Броуди) и Эльза (Сара Полли), талантливые, но не разборчивые в вопросах морали, после того, как дура-начальница прикрыла их эксперименты по поиску лекарства от всех болезней, украдкой синтезируют ДНК животного и человека.
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