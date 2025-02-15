«Химера»: Фантастическая тварь

Гениальный триллер от режиссера «Куба» об ученых и всех их чудовищах Два чудо-биолога Клайв (Эдриен Броуди) и Эльза (Сара Полли), талантливые, но не разборчивые в вопросах морали, после того, как дура-начальница прикрыла их эксперименты по поиску лекарства от всех болезней, украдкой синтезируют ДНК животного и человека.