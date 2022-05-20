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Компания Intel решила построить лабораторию жидкостного охлаждения серверов

Компания Intel решила построить лабораторию жидкостного охлаждения серверов

Строительство большой лаборатории для тестирования и демонстрации технологий повышения энергоэффективности для центров обработки данных (ЦОД) запланировала компания Intel, 20 мая сообщает британское интернет-издание о технологиях The Register.

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