Компания Intel решила построить лабораторию жидкостного охлаждения серверов

Строительство большой лаборатории для тестирования и демонстрации технологий повышения энергоэффективности для центров обработки данных (ЦОД) запланировала компания Intel, 20 мая сообщает британское интернет-издание о технологиях The Register.
Строительство большой лаборатории для тестирования и демонстрации технологий повышения энергоэффективности для центров обработки данных (ЦОД) запланировала компания Intel, 20 мая сообщает британское интернет-издание о технологиях The Register.
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