Никогда не выкидываю пластиковые бутылки. Соединила разные размеры в единое целое, и получилось украшение для сада

Всем привет! В последнее время стало традиционным украшать свои участки. Это делается не только с помощью покупных фигурок, арок, кашпо, но и с использованием подручных средств.
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