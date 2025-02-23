Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Никогда не выкидываю пластиковые бутылки. Соединила разные размеры в единое целое, и получилось украшение для сада

Никогда не выкидываю пластиковые бутылки. Соединила разные размеры в единое целое, и получилось украшение для сада

Всем привет! В последнее время стало традиционным украшать свои участки. Это делается не только с помощью покупных фигурок, арок, кашпо, но и с использованием подручных средств.

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