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Происшествия

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В Казани стартовала научно-практическая специальная конференция «ЦИФРОПОЛ-2026»

В Казани стартовала научно-практическая специальная конференция «ЦИФРОПОЛ-2026»

Сегодня заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Алексей Макаров открыл научно-практическую специальную конференцию «ЦИФРОПОЛ-2026».

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