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Татар-информ

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Временное управление без национализации: что ждет владельцев инфраструктуры

Временное управление без национализации: что ждет владельцев инфраструктуры

Власти РФ определили порядок применения временного управления объектами критической инфраструктуры. Механизм планируют использовать в крайних случаях, а перед его введением собственникам намерены дать возможность устранить нарушения и обеспечить безопасность предприятий.

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