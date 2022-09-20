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ЕС отказался признавать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье

ЕС отказался признавать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье

  ЕС отказался признавать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике  ЕС отказался признавать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике Жозеп Боррель рассказал, что организация отказывается признавать итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России, сообщает РИА Новости.

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