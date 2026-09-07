Трамп опубликовал карту, на которой Иран изображен в виде его головы

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social необычный коллаж с картой Ирана.Он состоит из двух изображений с подписями «до» и «после».
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