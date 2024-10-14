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Якушев предложил поддержать фермеров в регионах с маленькими бюджетами

Якушев предложил поддержать фермеров в регионах с маленькими бюджетами

Первый вице-спикер СФ призвал Минсельхоз сохранить все действующие меры. Поддержка малых форм хозяйствования и агропромышленного комплекса (АПК) в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью должна быть продолжена.

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