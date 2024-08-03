"Считанные секунды на выстрел": танки с челябинским двигателем поразили опорные пункты ВСУ

Шум, взрывы, вражеские дроны — в таких условиях танкисты выполняют боевые задачи.Экипажи танков Т-72Б3 поразили все цели — уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ, сообщили в телеграм-канале Минобороны.
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