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Царьград

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"Считанные секунды на выстрел": танки с челябинским двигателем поразили опорные пункты ВСУ

"Считанные секунды на выстрел": танки с челябинским двигателем поразили опорные пункты ВСУ

Шум, взрывы, вражеские дроны — в таких условиях танкисты выполняют боевые задачи.Экипажи танков Т-72Б3 поразили все цели — уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ, сообщили в телеграм-канале Минобороны.

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