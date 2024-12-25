Максим Максимовский: "Надо помнить, что после выстрела ваша жизнь изменится"

Что такое необходимая оборона, когда гражданин вправе применить оружие и как избежать негативных последствий – обо всем этом «Профилю» рассказал эксперт по оружейному законодательству, ведущий рубрики «По закону» клуба владельцев оружия «Калашников Клуб» Максим Максимовский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии