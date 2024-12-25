Максим Максимовский: "Надо помнить, что после выстрела ваша жизнь изменится"

Что такое необходимая оборона, когда гражданин вправе применить оружие и как избежать негативных последствий – обо всем этом «Профилю» рассказал эксперт по оружейному законодательству, ведущий рубрики «По закону» клуба владельцев оружия «Калашников Клуб» Максим Максимовский.