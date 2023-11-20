"Искра" раздора. Барнаульцы бунтуют против стройки на месте памятного кинотеатра

На месте бывшего кинотеатра собираются построить офисный центр с апартаментами. И, конечно, этому никто не рад В Барнауле не утихает скандал из-за идеи строительства на месте бывшего кинотеатра "Искра" так называемого "живого комплекса" с апартаментами и офисами.
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