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Финский спецназ отработал захват кораблей в Балтийском море

Финский спецназ отработал захват кораблей в Балтийском море

REUTERS/Tom Little Спецподразделение финской полиции провело учения Marsec EU26 в акватории Балтийского моря, в ходе которых отрабатывался захват гражданских судов, сообщила 17 сентября телерадиокомпания Yle.

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