Глава Минобороны Израиля: операция в Газе займет еще минимум два месяца

Будни мужчин. Все что нам интересно

Операция Израиля в секторе Газа продлится еще как минимум два месяца. Перерывы в боевых действиях будут короткими, заявил глава Минобороны страны Йоав Галант на встрече с военнослужащими 13-й флотилии – спецподразделения израильских ВМС.