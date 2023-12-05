А не много ли Зеленский хочет? Даже печатный станок ФРС США начал уставать от помощи Украине

Демократы могут проиграть предвыборную гонку из-за киевских «хотелок» Дмитрий Родионов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Всеволод Шимов Лариса Шеслер Белый дом направил ответ на запрос республиканского конгрессмена, в котором попытался аргументировать необходимость помогать Украине, однако «скептики» среди республиканцев, похоже, не нашли его убедительным, пишет американская газета Politico.
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