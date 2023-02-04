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Венгрия предупредила Евросоюз о нехватке топлива и росте цен из-за санкций

Венгрия предупредила Евросоюз о нехватке топлива и росте цен из-за санкций

В Минэнерго также указали на возможные нарушения безопасности поставок.фото: unsplash.com/@gabor_koszegi--> Европа неизбежно столкнётся с ростом цен и нехваткой нефтепродуктов из-за санкций Евросоюза против России, вступающих в силу 5 февраля.

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