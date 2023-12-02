Я жила вместе с мужем Виктором в большой однокомнатной квартире. В ней родился наш сын Артем. Когда Тёма был совсем маленький, то ни секунды не спал без укачиваний.
Муж построил большой дом. Я думала, это для нас. Но оказалось, он для другой его семьи
Комментарии
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Майя Maja
Печально, но так жизненно...Большие деньги меняют мужчин иногда до неузнаваемости. Уходя уходи и никогда не возвращайся к человеку предавшим. Это ведь не случайная измена по глупости , это задуманное и продуманное действие. Тем более с таким опытом и образованием легче начать все заново в своей жизни. А любовь ребенка - бесценна!
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13 час.
Виктор Белогорцев
что за бред? баба, адвокат большой юридической, плюнула на совместно нажитое, да она без затруднений запросто могла оставить его в одних трусах, с дырами на коленях
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5 час.
Майя Maja
Она ему советы давала и он воспользовался. Так что...и сам поступил против нее же. А она просто доверилась мужу. Старо как мир
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3 час.
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