Муж построил большой дом. Я думала, это для нас. Но оказалось, он для другой его семьи

Майя Maja Печально, но так жизненно...Большие деньги меняют мужчин иногда до неузнаваемости. Уходя уходи и никогда не возвращайся к человеку предавшим. Это ведь не случайная измена по глупости , это задуманное и продуманное действие. Тем более с таким опытом и образованием легче начать все заново в своей жизни. А любовь ребенка - бесценна!

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