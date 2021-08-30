Американцы в Кабульском аэропорту перехватывают очередную партию ракет от террористов

Утром 30 августа международный аэропорт Кабула подвергся ракетной атаке. По информации CNN, все снаряды были перехвачены американской системой противовоздушной обороны C-RAM, предназначенной для защиты от ракет, артиллерийских снарядов и мин.
Утром 30 августа международный аэропорт Кабула подвергся ракетной атаке. По информации CNN, все снаряды были перехвачены американской системой противовоздушной обороны C-RAM, предназначенной для защиты от ракет, артиллерийских снарядов и мин.
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