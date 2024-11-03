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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» переместились с последнего на 9-е место по соотношению попыток с игры с оппонентами

В прошлом сезоне «Лейкерс» были последними по разнице попыток с игры со своими оппонентами. Команда прошла регулярный чемпионат с показателем «-3,5».

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