Макрон намерен рассказать Трампу, что Европа может сделать для Киева

ПАРИЖ, 27 марта, ФедералПресс. Глава Франции Эммануэль Макрон после сегодняшнего саммита в Париже намерен созвониться со своим американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить европейскую помощь Украине и потребовать «обязательств» от России.
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