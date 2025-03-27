Макрон намерен рассказать Трампу, что Европа может сделать для Киева

ПАРИЖ, 27 марта, ФедералПресс. Глава Франции Эммануэль Макрон после сегодняшнего саммита в Париже намерен созвониться со своим американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить европейскую помощь Украине и потребовать «обязательств» от России.