Студентам из Таджикистана и Узбекистана рассказали, как не стать пособниками террористов

Студентам из Таджикистана и Узбекистана рассказали, как не стать пособниками террористов

В ПГСХА со специальным визитом прибыл руководитель аппарата антитеррористической комиссии Приморья Игорь Савченко.

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