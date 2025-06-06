Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Алексеев
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«Иль нам с Европой спорить ново?» После чего Пушкин это написал

«Иль нам с Европой спорить ново?» После чего Пушкин это написал

В 1815 году российский император Александр I провозгласил создание автономного Царства Польского и его конституцию, а в 1818 году лично открыл польский сейм.

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