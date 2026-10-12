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Аргументы и Факты

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Глава МЧС России Куренков впервые прибыл в КНДР

Глава МЧС России Куренков впервые прибыл в КНДР

Глава МЧС России Александр Куренков совершил свой первый визит в КНДР, где он встретится с председателем кабмина республики Пак Тхэ Соком и министром по делам стихийных бедствий страны Ким Чхоль Намом, сообщили в российском ведомстве.

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