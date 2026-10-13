Дело в бензине: почему китайцы настаивают на более частой замене моторного масла

Для автомобилей Bestune с двигателями 1,5 и 2,0 л временно ужесточили регламент техобслуживания: интервал замены моторного масла сокращён на 20–30 %, а требования к его характеристикам стали строже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ "Любой будет счас...
- ВП Байден уличил Зел...
- ВП Переводчик Путина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым