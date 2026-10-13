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Царьград

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Дело в бензине: почему китайцы настаивают на более частой замене моторного масла

Дело в бензине: почему китайцы настаивают на более частой замене моторного масла

Для автомобилей Bestune с двигателями 1,5 и 2,0 л временно ужесточили регламент техобслуживания: интервал замены моторного масла сокращён на 20–30 %, а требования к его характеристикам стали строже.

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