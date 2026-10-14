Текущая концентрация вычислительной инфраструктуры в столичном регионе создает избыточную нагрузку на энергосистему и логистику, тогда как восточные территории обладают свободными мощностями и более дешевой электроэнергией Развитие инфраструктуры центров обработки данных необходимо активизировать в восточных регионах России, чтобы снизить концентрацию этих объектов в столичном регионе, сообщил Life.
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