Текущая концентрация вычислительной инфраструктуры в столичном регионе создает избыточную нагрузку на энергосистему и логистику, тогда как восточные территории обладают свободными мощностями и более дешевой электроэнергией Развитие инфраструктуры центров обработки данных необходимо активизировать в восточных регионах России, чтобы снизить концентрацию этих объектов в столичном регионе, сообщил Life.