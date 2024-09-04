МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Леушин
    Продажность чиновников.В Москве бородачи...
  • Лев Добрый
    Наркомана давно пора утилизировать, хватит растить из него героя украинского народа!😜👈⚔️🤠Кровавый клоун по...
  • Лев Добрый
    Будем надеяться, что ЭТО ТАК!👍👈⚔️🤠Кровавый клоун по...

Белград поставит Киеву российские МиГ-29 за скидку на французские истребители? Сербы могут и не понять

Белград поставит Киеву российские МиГ-29 за скидку на французские истребители? Сербы могут и не понять

© РИА Новости Алексей Куденко 804 прочтения Вчера Колумнист infoBRICS Драго Боснич опровергает слухи о том, что Белград якобы согласился отправить 36 истребителей МиГ-29 Киеву в обмен на скидку на французские Rafale.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
250 ЛИМОВ БАКСОВ ЗА ОДНУ ЛЯГУШКУ, ТРУДНО В ЭТО ПОВЕРИТЬ!😱👈😜
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх