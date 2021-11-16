Селюк о тренерах в России: «Танцуют, поют, рэп читают, в КВН играют. Ощущение, что получают сертификат для ансамбля Бабкиной»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал интервью главного тренера Валерия Карпина, в котором он заявил, что не уверен, продолжит ли работу с командой.

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