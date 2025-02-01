Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Сталин считал себя русским грузином, есть русские армяне, абхазы, осетины, узбеки, киргизы.... и даже украинцы.Армянин дал взятк...
  • Елена Привалова
    это точно..«30 минут били в ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    это неостновит4 присвоенные ква...

Русских парней в Челябинске осудили, таджиков отпустили: опять вмешались Бастрыкин и СК. Остальные будут «чесаться?»

Русских парней в Челябинске осудили, таджиков отпустили: опять вмешались Бастрыкин и СК. Остальные будут «чесаться?»

БлокнотРУ Когда русские молодые ребята дали отпор и показали детям «ценных специалистов» то место, где они должны быть всегда, то, как это часто бывает их обвинили чуть ли не в «русском нацизме», задержали, а азиатских отморозков в итоге отпустили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх