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Тренер «Денег» Макаров об уходе Гендузи: «Неприятно терять медийную единицу. Людям свойственно подрывать доверие и не один раз»

Главный тренер «Денег» Андрей Макаров высказался об уходе хавбека Гендузи из команду. «Работая в детско-юношеской школе по футболу, один из тренеров сказал: «Не влюбляйся в них, рано или поздно могут уйти и спасибо не скажут».

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