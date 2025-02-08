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Закон, порядок, государство

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За серию ложных сообщений об угрозе безопасности перед судом предстанет 17-летний житель Удмуртии

Следственной частью Следственного управления УМВД России по городу Ижевску окончено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего учащегося техникума.

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