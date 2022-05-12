Председатель СК России поручил оперативно установить и задержать подозреваемых в осквернении памятника Рихарду Зорге в Приморском крае

10 мая 2022 года неизвестные лица облили краской памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге, расположенный в городе Владивостоке.
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