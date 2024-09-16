Риту Дакоту пытались кинуть на Бали

Певица Рита Дакота едва не стала жертвой мошенников. После тревожной ситуации, в которую попала Лариса Долина, многие знаменитости начали делиться своими историями, связанными с мошенничеством, чтобы поддержать артистку и подчеркнуть, что никто не застрахован от обмана.
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