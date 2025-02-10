Неймар впервые вышел в старте «Сантоса» после возвращения. У него нет голевых действий в 2 матчах

Форвард принял участие в матче Лиги Паулиста с «Новоризонтино» (0:0) и был заменен на 75-й минуте. За проведенное на поле время 33-летний бразилец отдал 23 точных паса, 7 – неточных, совершил одну успешную обводку, заработал на себе 5 фолов и один раз нарушил правила сам.