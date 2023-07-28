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Чем заменить водку, чтобы было вкусно и недорого

Чем заменить водку, чтобы было вкусно и недорого

Существует масса доступных крепких напитков, дающих приятное опьянение и минимум похмелья. Мы говорим про невыдержанные дистилляты отечественного производства и делимся проверенными названиями.

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Комментарии
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Евгений Востриков
«...опьянение водочное — быстрое, тяжелое, невеселое». Зачем же до отяжеления пить то её?                         Мдя-яя... Хуже водки лучше нету. Забавное наблюдение, выведенное эмпирически: если пить водку на плохое настроение, оно ещё больше ухудшается, а если на хорошее – ещё больше улучшается.
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