Чем заменить водку, чтобы было вкусно и недорого

Евгений Востриков

«...опьянение водочное — быстрое, тяжелое, невеселое». Зачем же до отяжеления пить то её? Мдя-яя... Хуже водки лучше нету. Забавное наблюдение, выведенное эмпирически: если пить водку на плохое настроение, оно ещё больше ухудшается, а если на хорошее – ещё больше улучшается.