Декоммунизация и хуторизация: методология украинства

Собрались как-то два русских человека, архитекторы Иван Фомин и Павел Абросимов (первый уроженец Орла, а второй — Курской губернии), и решили построить… Дом Совета Народных Комиссаров УССР, ныне Дом Правительства Украины, одно из самых помпезных и величественных зданий Киева.