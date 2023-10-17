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Мировое обозрение

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Декоммунизация и хуторизация: методология украинства

Декоммунизация и хуторизация: методология украинства

Собрались как-то два русских человека, архитекторы Иван Фомин и Павел Абросимов (первый уроженец Орла, а второй — Курской губернии), и решили построить… Дом Совета Народных Комиссаров УССР, ныне Дом Правительства Украины, одно из самых помпезных и величественных зданий Киева.

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