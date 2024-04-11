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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин рассказал, как речные вокзалы Москвы подготовили к началу навигации

Собянин рассказал, как речные вокзалы Москвы подготовили к началу навигации

Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации  Сергей Собянин, мэр Москвы, объявил в своем Telegram-канале о готовности к открытию сезона летней навигации Северного и Южного речных вокзалов.

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