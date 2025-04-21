Торт "Пасхальный" из кексов или куличей

Христос Воскресе!!! Так случилось, что мой сын родился в первый день после Пасхи. А поскольку Светлое Христово Воскресение переходящий праздник, то день рождения мы отмечаем или в Великий пост, или на пасхальной неделе.
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