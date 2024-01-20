Минтруд разработал поправки в ТК о компенсациях за работу в выходные и праздники

Министерство труда и социальной защиты России предложило внести поправки в Трудовой кодекс, из-за которых работодатели будут обязаны при увольнении сотрудников компенсировать работу в выходные и праздничные дни.
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