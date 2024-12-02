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"Бьянки становится всё больше". Ким Кардашьян опубликовала фотографии в стиле жены Канье Уэста Бьянки Цензори и столкнулась с критикой

"Бьянки становится всё больше". Ким Кардашьян опубликовала фотографии в стиле жены Канье Уэста Бьянки Цензори и столкнулась с критикой

44-летняя Ким Кардашьян опубликовала в инстаграме* фотограф из новой фотосессии и столкнулась с критикой: по мнению подписчиков, она скопировала фирменные "голые" образы жены её бы вашего мужа Канье Уэста Бьянки Цензори.

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