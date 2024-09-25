Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Захват власти" русскими в Одессе. Новые КАБы ударили по Запорожью. Клещи вокруг Угледара – Горячая СВОдка

"Захват власти" русскими в Одессе. Новые КАБы ударили по Запорожью. Клещи вокруг Угледара – Горячая СВОдка

В Курской области есть тенденция к уменьшению боев, но это может нести скрытый смысл. В Донбассе же, наоборот, Россия усиливает наступление, что привело сразу к нескольким прорывам.

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